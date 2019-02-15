Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию

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Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь.

Ранее СМИ сообщили, что Токио с помощью данной меры хочет "придать импульс" переговорам по мирному договору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию. По его словам, тема введения безвизового режима "часто фигурирует на повестке дня переговоров с различными государствами".

— Это то, к чему стремимся. Подобные обсуждения, безусловно, приветствуются. И в этом русле генеральной линии — на дальнейшее развитие отношений, — сказал Песков.

Ранее Лайф писал, что Правительство Японии начало рассматривать вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для граждан РФ. По данным местных СМИ, таким образом Токио хочет "придать импульс" переговорам по мирному договору.

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