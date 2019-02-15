В США бездомного приговорили к девяти годам за попытку убийства россиянина

Отмечается, что сначала нападавший был признан невменяемым, а в апреле прошлого года расследование в отношении него было продолжено.

В Калифорнии 57-летнего бездомного мужчину приговорили к девяти годам тюремного заключения за нападение на туриста из России и его семью, сообщается в пресс-релизе окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

18 ноября 2015 года Дональд Офферман ножом ранил туриста из России Михаила Макрича, а после напал на его родственников. Инцидент произошёл у торгового центра Hollywood and Highland Center.

Отмечается, что спустя месяц после случившегося Оффермана признали невменяемым для судебного разбирательства, однако в апреле 2018 года бездомный был признан вменяемым и прокуроры продолжили дело против него.

Напомним, ранее сообщалось о гибели российского туриста в Эквадоре в результате нападения на него с ножом.