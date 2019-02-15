"Ничего не меняется". Кремль оценил появление третьего "отравителя Скрипалей"

Ранее западные СМИ раскрыли личность предполагаемого участника нападения на экс-сотрудника ГРУ и его дочь.

Утверждения о третьем подозреваемом по делу Скрипалей не меняют прежние позицию и подходы России к данной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остаётся прежним! — подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее писал Лайф, о третьем предполагаемом участнике отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери стало известно 7 февраля. Тогда писали, что этот человек в день инцидента действительно собирался сесть в самолёт, но в последний момент передумал и отказался от рейса. Позже ряд СМИ раскрыл личность третьего "отравителя Скрипалей". По их утверждению, его имя — Денис Сергеев, он якобы сотрудник Главного разведывательного управления.

Два первых подозреваемых в попытке отравления — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. По версии Лондона, они также якобы являются сотрудниками российских спецслужб.