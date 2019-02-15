Песков призвал "не обманываться" смягчением проекта о новых санкциях США

В Кремле отметили, что "недружественные проявления" в рамках американских санкций в отношении нашей страны никуда не делись.

В Кремле призвали не обманываться изменениями в новом законопроекте Конгресса США. С таким заявлением выступил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

— Давайте не будем обманываться, — сказал Песков, добавив, что существуют кодифицированные санкции США — "это никуда не делось с повестки дня — эти недружественные проявления".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый законопроект предполагает распространение санкций только на финансовые институты России, которые оказали "финансовую или иную поддержку вмешательству" в зарубежные демократические процессы или выборы. Песков же отметил, что в случае так называемого смягчения в законопроекте речь идёт об американских законодателях, "которые могут не разбираться во всех нюансах".

Лайф также сообщал, что Конгресс США собирается смягчить возможные санкции против российских госбанков.