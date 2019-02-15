Захарова высмеяла угрозы Болтона в адрес сторонников Мадуро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на угрозы советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, пригрозившего тем, кто не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
— СМИ: "Болтон пригрозил "последствиями" тем, кто будет "подрывать демократические институты Венесуэлы". Своим блокноту и ручке, что ли? — написала представитель внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".
Ранее Болтон разместил в "Твиттере" сообщение, в котором пригрозил санкциями сторонникам действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
— Те, кто строит заговоры с Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут продолжать сталкиваться с последствиями, — написал советник президента США по национальной безопасности.
Those who conspire with Maduro to destroy Venezuela’s democratic institutions will continue to face consequences.— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 15, 2019
Напомним, ранее Болтон обратился к Москве, призвав отказаться от поддержки легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо.
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