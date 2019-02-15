В Самаре рухнула крыша жилого дома — видео

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В Самаре рухнула крыша жилого дома — видео

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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша старого двухэтажного жилого дома на улице Водников, 31. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах города, жильцы успели вовремя эвакуироваться.

По данным местных СМИ, двухэтажное здание находилось в аварийном состоянии. На месте работают правоохранители и спасатели. Причины произошедшего устанавливаются.

В областном управлении МЧС России уточнили, что падение крыши повлекло обрушение несущей стены дома.

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