Рухнувший в Красноярске дом намеревались снести ещё в 2016 году

В настоящее время в следственный отдел для допроса доставлены двое из трёх собственников строения.

Следственные органы СУ СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после обрушения жилого дома в Красноярске в результате взрыва газа, сообщает региональное ГСУ СК России.

Как уточняется, решение о сносе дома суд принял ещё в 2016 году.

Отмечается, что здание построили без разрешительных документов, оно не было зарегистрировано как жилое помещение, то есть "по сути является самостроем".

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске были полностью разрушены шесть квартир, 10 были разрушены частично. Под завалами были найдены тела двух погибших — 56-летней женщины и 57-летнего мужчины. Эпицентр взрыва газа, предположительно, находился в квартире погибшего. Власти города рассматривают возможность расселения жильцов обрушившегося дома.