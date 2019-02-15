В Нижегородской области кондуктор автобуса избила пьяную пассажирку — видео

Работница автопарка дважды ударила женщину в челюсть, заломила ей руку и вытолкнула из транспортного средства.

В Нижегородской области произошла драка между кондуктором и выпившей пассажиркой автобуса. Как сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород", инцидент произошёл в городе Арзамасе.

По словам очевидцев, нетрезвая женщина отказывалась платить за проезд, в связи с чем кондуктор заявила, что высадит нарушительницу из автобуса. Женщина достала проездной, но стала угрожать работнице автопарка.

После этого кондуктор дважды ударила пассажирку в челюсть, заломила ей руку и вытолкнула из автобуса. На опубликованных в Сети кадрах видно, как другие пассажиры говорят кондуктору, что "нельзя так", однако та уверенно утверждает, что "можно". При этом сотрудница продолжала кричать и толкать пассажирку уже после того, как та лежала на снегу.