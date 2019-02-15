Медведев призвал составить более подробный портрет бедности

По мнению премьера, мера позволит исключить ситуации, когда семьи, действительно нуждающиеся в помощи, её не получают.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев призвал пересмотреть подходы к определению уровня бедности. По его мнению, для отнесения россиян к данной категории следует учитывались не только их доходы.

— Надо подумать о пересмотре наших взглядов, как мы относим людей к категории бедных. Исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всём мире, не просто отталкиваться от доходов, — сказал Медведев на встрече с руководителями регионов.

Премьер считает, что новый подход позволит исключить ситуации, когда семья с детьми еле сводит концы с концами и при этом ещё заботится о пожилых родственниках, но не получает пособие только из-за того, "что на какой-нибудь рубль их доход превысил прожиточный минимум". Также, по мнению Медведева, вполне обеспеченные не будут ежемесячно получать деньги от государства благодаря тому, что у них нет официального источника доходов.

— Нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране, — подчеркнул глава кабмина.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, живущих за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросло на 3,9 млн и составило 19,3 млн человек. Она назвала Республику Тыву самым бедным регионом страны.