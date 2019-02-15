Московских водителей призвали не парковать машины вблизи деревьев из-за ветра

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Московских водителей призвали не парковать машины вблизи деревьев из-за ветра

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Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

Автовладельцев также попросили чётко соблюдать правила дорожного движения, так как ближайшие два дня на дорогах будет скользко.

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными при парковке и не оставлять машины у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций из-за сильного ветра. Соответствующее сообщение размещено в аккаунте "Московский паркинг" в Twitter.

Как отмечается, в Москве в пятницу, 15 февраля, и субботу, 16 февраля, ожидается мокрый снег с усилением ветра до 17 м/с. На дорогах столицы будет скользко — водителей попросили соблюдать ПДД.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что 15 февраля в Москве наступит оттепель, но ощутимо усилится ветер.

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