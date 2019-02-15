Полицейским Москвы могут выдать очки с распознаванием лиц

Прототип гаджета для правоохранителей планируют показать на выставке "Интерполитех" в октябре 2019 года.

Столичная мэрия заказывает разработку очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц. Гаджеты могут выдать московским полицейским, чтобы вычислять людей, находящихся в розыске. Об этом рассказывает РБК. По такой же технологии уже сейчас в городе работает полторы тысячи камер видеонаблюдения.

— ДИТ (Департамент информационных технологий мэрии Москвы) проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности... но говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта рано, — рассказали изданию в департаменте.

Также отмечается, что регулярно проводятся исследования в сфере видеоаналитики и технологий реагирования на инциденты.

Сообщается, что приложение, которое будет встроено в очки для сотрудников правопорядка, разрабатывает компания Ntechlab. Её специалисты ранее разработали FindFace — алгоритм для поиска людей по фотографиям в соцсетях.

В компании Ntechlab отказались комментировать совместную работу с мэрией, однако прошлым летом команда NtechLab объявляла, что отказывается от сервиса FindFace и переходит на проекты для государства и бизнеса.