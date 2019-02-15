"Да пошёл ты!" В Харькове мужчина послал Порошенко на глазах у толпы — видео

Когда кричавшего окружали полицейские, он призывал украинского лидера выплатить пожилым полагающиеся им пенсии.

Очередной конфуз произошёл с украинским президентом Петром Порошенко, на этот раз во время посещения им Харькова. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В ответ на слова Порошенко о любви к народу — "Я вас всех люблю!" — один из участников встречи крикнул: "Да пошёл ты!".

Инцидент произошёл во время прямой трансляции, которую вёл один из пользователей "Фейсбука". К кричавшему мужчине тут же подбежали правоохранители. Агентство отмечает, что задержать его не дали очевидцы, снимавшие происходящее на телефоны.

— Вот так вот сразу задерживают тех, кто не хочет кричать "Дякую!", — прокомментировал снимавший трансляцию мужчина.

Напомним, ранее во время посещения города Черкассы Порошенко назвал спросившего о борьбе с коррупцией "москальским провокатором".