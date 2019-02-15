В России могут повысить возраст продажи алкоголя

Минздрав России готов внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя в России. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.
— Мы готовы внести, у нас всё готово, — сказала она, добавив, что перед внесением предложений министерству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти.
Как писал Лайф, ранее Скворцова заявляла, что 70% мужчин в России умирают от последствий употребления алкоголя.
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