В России могут повысить возраст продажи алкоголя

Такую инициативу с другими федеральными органами намерено обсудить Министерство здравоохранения.

Минздрав России готов внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя в России. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

— Мы готовы внести, у нас всё готово, — сказала она, добавив, что перед внесением предложений министерству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти.

Как писал Лайф, ранее Скворцова заявляла, что 70% мужчин в России умирают от последствий употребления алкоголя.