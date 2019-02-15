В Москве эвакуировали более пяти тысяч человек из "заминированных" зданий

В частности, правоохранители вывели людей из офисов радиостанции "Русское радио" и телеканала "Звезда".

Анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня поступили на электронные почты нескольких СМИ, ТЦ и бизнес-центров в Москве. В итоге из десяти зданий было эвакуировано более пяти тысяч человек. Цифры приводит РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сообщения о минировании получила радиостанция "Русское радио", телеканал "Звезда", бизнес-центры "Фабрика Станиславского", "Интерьер", "Гамма", а также ТЦ на улице Гоголя в Зеленограде и "Плаза" на Павелецкой площади.

Ещё три объекта инсайдер уточнять не стал, однако отметил, что некоторые здания уже проверены полицией, взрывных устройств не обнаружено.

Ранее сегодня Лайф писал, что в Бийске спасатели и представители силовых ведомств проводят эвакуацию людей из почти 100 городских учреждений из-за сообщений о минировании.