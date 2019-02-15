"Нет ни в одной стране". Эксперт поддержал идею запретить превышение на 20 км/ч

По словам специалиста, Россия на сегодняшний день является единственной страной, люфт для нарушителей составляет целых 20 километров в час.

Предложение Минтранса о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч оправданно и ничего страшного в этом нет. Такую позицию Лайфу высказал партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Во многих странах существует некий люфт, позволяющий чуть-чуть превысить скорость. Он существует, и это дело относят на погрешность прибора, как правило. Но этот люфт составляет где-то три километра плюс, где-то пять, — отметил специалист.

Моржаретто привёл в пример Швецию, где водителей штрафуют за превышение в один километр. При этом эксперт рассказал, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, где этот люфт составляет целых 20 километров.

— Ни в одной стране мира такого нет, и это очень странно. Поэтому я считаю нормой, если вернётся наказание за превышение на 10 км/ч, — отметил специалист. — Потому что у нас по факту в городе написано 60 км/ч, а едут 80. Это очень опасно на самом деле.