Риелторы составили рейтинг самых дешёвых арендных квартир в Москве

Речь идёт только об однушках. Получить право жить в них можно за сумму от 20 тысяч рублей.

Самая дешёвая цена квартиры аренды в Москве обойдётся в 20 тысяч рублей. Это выяснили в компании "ИНКОМ-Недвижимость". За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру на первом этаже в пятиэтажном панельном доме в районе Коптево Северного административного округа столицы и сдаётся квартира только на месяц.

Также в рейтинге самых дешевых квартир однушка за 23 тысячи рублей в месяц на Хабаровской улице в семи минутах на транспорте от метро "Щелковская". В квартире отсутствует мебель, но есть бытовая техника.

Квартиру в 34 квадратных метра в семи минутах на транспорте от метро "Кузьминки" предлагают за 24 тысячи рублей в месяц. Она полностью укомплектована техникой и мебелью.

В новостройке на шоссе Энтузиастов за 25 тысяч можно арендовать квартиру с современной мебелью и техникой в десяти минутах транспортом от станции метро "Новогиреево".

В десяти минутах ходьбы от станции метро "Первомайская" однокомнатную квартиру с общей площадью всего в 18 квадратов предлагают за 26 тысяч в месяц.

В декабре прошлого года Лайф рассказывал, что минимальная цена аренды квартиры в Москве также составляла 20 тысяч рублей. Неделю назад Росстат сообщил о росте цен на недвижимость в России. Так что тем, кто собирается приобретать жильё, стоит поторопиться. Тем, у кого на покупку недвижимости "безлимит", можно посмотреть рейтинг самый дорогих квартир.