В Москве на главу индийской фармкомпании напали с битами

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

В столице неизвестные избили и ограбили гражданина Индии Лумбу Джиоти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 14 февраля, когда в квартиру в одном из домов на Нижегородской улице в Москве ворвались злоумышленники. Они избили битами Джиоти и его водителя и выстрелили в них из неустановленного оружия. Нападавшие похитили у гражданина Индии мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле марки BMW.

Оба пострадавших были госпитализированы. У Джиоти диагностированы сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы. Его водитель отделался незначительными травмами.

Материальный ущерб оценён в 130 тысяч 500 рублей.

Как отмечается, Лумба Джиоти является директором фармацевтической компании "Джодас Экспоим".

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