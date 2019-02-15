На полигоне под Воронежем нашли погибшим солдата-срочника

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле военнослужащего найдено не было.

На полигоне в Воронежской области нашли тело погибшего военнослужащего, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение комиссии Западного военного округа (ЗВО).

Как отмечается, солдат проходил срочную службу. По факту смерти военнослужащего комиссия штаба ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Уточняется, что тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено в одной из палаток полевого лагеря.

Напомним, ранее в Абхазии трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье.