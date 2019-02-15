Израильского посла вызвали в МИД Польши из-за слов Нетаньяху

В ведомстве хотят получить разъяснение в связи с высказыванием премьера о сотрудничестве поляков с нацистами.

МИД Польши вызвал посла Израиля в этой стране Анну Азари, сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что это связано с публикацией в израильских СМИ слов премьера Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.

Ведомство желает получить разъяснения в связи со статьей газеты.

Нетаньяху был в Польше 13–14 февраля. В рамках его визита журналисты спросили его мнение по поводу того, что в польские суды до сих пор поступают гражданские иски против тех, кто обвиняет поляков в участии в холокосте. По информации СМИ, израильский премьер заявил, что поляки сотрудничали с нацистами, но он не знает никого, кто когда-либо был судим за такие заявления.

Азари после этого направила в Правительство Польши письмо, в котором заверила, что информация, опубликованная Jerusalem Post касаемо слов Нетаньяху, неправдива. Посол подчеркнула, что лично присутствовала на брифинге и премьер не сказал, что польский народ сотрудничал с нацистами, а лишь указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые с ними сотрудничали.

В 2018 году в Польше был принят закон, предусматривающий до трёх лет тюрьмы за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте, а также причастности поляков к преступлениям Третьего рейха. В Израиле сочли, что такой закон ограничивает свободу слова. Недовольство инициатива вызвала и в США. В итоге закон отменили.