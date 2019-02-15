Путин и Лукашенко посетили центр "Сириус"

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи. Как сообщил корреспондент Лайфа с места событий, глав государств сопровождали министры спорта, образования и культуры.
Путин провёл для Лукашенко экскурсию по сочинскому центру. В частности, президенты России и Белоруссии осмотрели химическую лабораторию, где одарённые воспитанники "Сириуса" изучали ДНК.
После осмотра учреждения лидеры с членами делегаций обсудили сотрудничество России и Белоруссии в гуманитарной сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что после завершения переговоров Путин и Лукашенко примут решение вместе сыграть в хоккей вечером.
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