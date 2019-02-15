Копы не усмотрели политической подоплёки в убийстве пса по кличке Трамп

Офицеры полиции Миннесоты отчитались о результатах расследования убийства собаки по кличке Дональд Трамп. У следствия были основания полагать, что преступление носило политический характер, поскольку, со слов соседей, хозяин пса является ярым сторонником президента США, а застреливший животное сосед, напротив, поддерживает демократов.
Однако всё оказалось прозаичнее.
Расследование показало, что политика тут ни при чём.
— Уничтожившее собаку лицо на законных основаниях защищало свой домашний скот на территории своей частной собственности, — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Причиной убийства взрослого маламута, который по иронии судьбы оказался тёзкой американского президента, стало дурное поведение: пёс часто вёл себя агрессивно, нападал на прохожих и совершал набеги на соседские участки, убивая коз, цыплят и индеек.
А ранее сам Дональд Трамп объяснил, как так получилось, что он стал первым за 120 лет президентом США, не имеющим собаки.
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