Лукашенко заверил, что не обсуждал с Путиным ситуацию с налоговым манёвром

По словам лидера Белоруссии, у Москвы и Минска есть ряд других проблем, которые требуют решения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным не поднимался вопрос налогового манёвра. Об этом сообщил корреспондент Лайфа.

— Так и чувствовал, что этот вопрос зададут, как будто это важнейшая проблема в отношениях России и Белоруссии. Она существует. Но мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня, — сказал Лукашенко.

По словам политика, они с президентом РФ Владимиром Путиным намерены позже перейти к обсуждению ситуации с налоговым манёвром. Лукашенко отметил, что у сторон есть ряд других проблем, которые требуют решения.

В свою очередь, Владимир Путин согласился со словами белорусского лидера. Он напомнил, что Москве и Минску необходимо обсудить Союзный договор и "сверить часы по интеграционной повестке".