И это не пробки. Россияне назвали главную проблему автобусных перевозок

В стране провели исследование, чтобы узнать, как часто гражданам приходится ездить на транспорте нелегалов.

Многие россияне считают главной проблемой поездок на автобусе тот факт, что водители общественного транспорта часто нарушают правила дорожного движения. Это один из результатов исследования, о котором рассказали в ГИБДД МВД РФ.

— Первоочередной проблемой безопасности перевозки пассажиров около трети опрошенных — 31% — назвали нарушение ПДД водителями автобусов, — говорится в сообщении структуры министерства.

Ещё 26% участников опроса заявили, что на качество перевозок больше всего влияет слабый контроль перевозчиков за техникой и готовностью водителей. Говоря о причинах, по которым пассажиры пользуются услугами нелегальных перевозчиков, 44,5% респондентов заявили, что это связано с более низкой стоимостью проезда, чем у официальных перевозчиков.

В то же время 40% участников опроса заявили, что это может быть удобно или выгодно, ещё 38% отдали приоритет безопасности. Отвечая на вопрос о личном опыте пользования услугами нелегальных переводчиков, по 18,5% ответили, что прибегать к услугам нелегалов им приходилось часто либо от случая к случаю.

Ещё 34% не думают о том, легальный перевозчик или нет, а 29% заявили, что принципиально не пользуются услугами нелегалов. Кроме того, 38% опрошенных выразили готовность сообщать компетентным органам о незаконных перевозчиках; 61% респондентов заявили, что не будут этого делать.

Для повышения уровня безопасности перевозок 43% назвали необходимость ужесточить борьбу с нелегалами, ещё 35% заявили, что главное в этом вопросе — не допускать к перевозкам недобросовестные организации.

Как писал Лайф, ранее в ходе опроса ВЦИОМ около половины россиян назвали самым опасным видом транспорта маршрутки, почти четверть — междугородный автобус.