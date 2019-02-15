Лукашенко: Суверенитет России и Белоруссии — это икона

Белорусский лидер отметил, что страна готова идти в единении и объединении настолько далеко, насколько готова Россия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что суверенитет России и Белоруссии — это икона. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии отношений двух стран.

— Суверенитет России и Белоруссии — это икона, — подчеркнул он. — Нет у нас проблем с суверенитетом. Сегодня есть два государства. Вы знаете как они образовались. Не мы были инициаторами развала (СССР — Прим. ред.)

Лукашенко отметил, что Белоруссия готова идти в единении и объединении двух государств и народов настолько далеко, насколько готова Россия.

— Мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет. Но готовы вы, россияне, белорусы объединиться? — добавил он.

Президент России ответил на это, что суверенитет и независимость являются близкими понятиями, однако полностью независимых государств в мире нет.

— Современный мир — мир взаимозависимости, — сказал Путин. Посмотрите, что в западной Европе происходит. Там Европарламент принимает обязательных решений для стран больше, чем Верховный совет СССР в своё время принимал для союзных республик.