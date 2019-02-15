Вместе с основателем Baring Vostok Майклом Калви задержаны ещё пять человек

Дело расследуется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви задержаны еще пять человек. Это директор по инвестициям Иван Зюзин, глава финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев.

В отношении Калви возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Что вменяют еще пятерым, задержанным по делу Baring Vostok, пока неизвестно. Сам Калви уже доставлен в Басманный суд, где ему изберут меру пресечения.

Фонды Baring Vostok (Бэринг Восток) специализируются на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Суммарный привлечённый капитал компания оценивает в сумму более $3,7 млрд. Долгосрочными инвесторами фонда являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы, Азии, Ближнего Востока, суверенные фонды, фонды фондов, а также члены команды Baring Vostok. С 1994 года фонды Baring Vostok вложили свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.