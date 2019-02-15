Силуанов о задержании Майкла Калви: Не надо нарушать закон

Дело расследуется по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере".

Первый вице-премьер России Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи прокомментировал задержание главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, в этом деле предстоит тщательно разобраться, но если факты преступлений подтвердятся, о поблажках не может быть и речи, передаёт РИА "Новости".

— Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать закон. Надо разобраться, — заявил Силуанов.

Отметим, что о задержании основателя и главы фонда Baring Vostok Майкла Калви стало известно сегодня утром. Его уже доставили в Басманный суд, где ему изберут меру пресечения. Кроме того, по делу Baring Vostok задержаны ещё пять человек. Лайф публиковал их имена.