"Сидят и помалкивают". Путин заявил, что ЕС не хочет ракет, но боится США

По мнению российского лидера, это связано с тем, что европейские страны вложили часть суверенитета в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что европейские страны не хотят появления американских ракет на своей территории, однако не решаются возразить Вашингтону.

— Сидят и помалкивают. Где их суверенитет? — сказал российский лидер в ходе беседы с журналистами в Сочи, добавив, что, по всей видимости, европейцы заинтересованы в НАТО, вложив в эту организацию часть своего суверенитета.

Говоря о суверенитете, российский лидер также отметил, что Европарламент сейчас принимает больше обязательных для всех членов ЕС решений, чем в своё время принимал Верховный Совет СССР. При этом Путин добавил, что полностью независимых стран в мире нет.

Путин также затронул вопрос, касающийся Союзного государства России и Белоруссии, подчеркнув, что в этой теме нужно в спокойном, деловом и дружеском режиме анализировать, в какой области можно двигаться вперёд, создавая лучшие условия для будущего двух стран.

В свою очередь, Александр Лукашенко сегодня заявил, что суверенитет России и Белоруссии — это икона.