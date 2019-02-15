Путин заявил, что удовлетворён итогами встречи с Лукашенко в Сочи

Российский президент Владимир Путин заявил, что удовлетворён итогами переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Слова президента приводит ТАСС.
— Мне кажется, работа у нас получилась, — сказал Путин.
В Сочи президент Белоруссии присоединился к встрече лидеров России, Турции и Ирана, которые обсуждали сирийский кризис. Затем Путин и Лукашенко провели двусторонние переговоры и посетили образовательный центр "Сириус".
Лукашенко по итогам встречи рассказал, что суверенитет России и Белоруссии — это икона, а вопрос о налоговом манёвре не поднимался.
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