Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд у банка "Восточный"

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Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд у банка "Восточный"

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Фото: © VK/ Восточный банк

По версии СК, американец намеренно умолчал о наличии у "Первого коллекторского бюро" огромного долга при продаже его акций.

Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год). Версия СК была зачитана на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство об аресте фигурантов дела.

Следователи считают, что Калви провернул мошенническую схему с подконтрольным ему "Первым коллекторским бюро" (ПКБ). Согласно версии СК, он намеренно умолчал о наличии у своей компании долга в 2,5 млрд рублей при продаже его акций "Восточному экспрессу". Это привело к фактическому хищению этих средств у банка.

Ранее Лайф писал, что вместе с Калви задержаны пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, глава финансового департамента Филипп Дельпаль, партнёр инвестфонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Всем фигурантам дела инкриминируется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере".

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