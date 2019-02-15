В Белоруссии появится технопарк по образцу российского центра "Сириус"

Александр Лукашенко заявил, что в него будут отбираться не просто одарённые дети, а лучшие из лучших.

В Белоруссии будет открыт технопарк по образцу российского образовательного центра "Сириус". Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил в ходе встречи с лидером России Владимиром Путиным, пишет РИА "Новости".

— Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одарённых, а вундеркиндов, отобрать из лучших лучших, — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что страна сможет бесплатно воспользоваться опытом России, ведь "никто деньги за это не просит".

— Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее, — сказал Лукашенко, отметив, что в будущем белорусский аналог "Сириуса" не должен быть закрыт для россиян.

Напомним, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи.