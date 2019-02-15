Стали известны подробности нападения на мэра города Иваново

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Стали известны подробности нападения на мэра города Иваново

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Фото: © VK/moyoivanovo

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов получил не опасные для жизни ушибы в результате нападения неизвестного вечером 14 февраля. Об этом со ссылкой на МВД сообщает IvanovoNews.

Как уточняется, чиновник профессионально занимается боевыми искусствами — он попытался задержать нападавшего, однако тот скрылся.

В пятницу, 15 февраля, мэр вышел на работу. Полицейские занимаются розыском нападавшего.

Напомним, мэр города Иваново был госпитализирован с травмой головы и конечностей после нападения неизвестного с битой.

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