Стали известны подробности нападения на мэра города Иваново

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов получил не опасные для жизни ушибы в результате нападения неизвестного вечером 14 февраля. Об этом со ссылкой на МВД сообщает IvanovoNews.

Как уточняется, чиновник профессионально занимается боевыми искусствами — он попытался задержать нападавшего, однако тот скрылся.

В пятницу, 15 февраля, мэр вышел на работу. Полицейские занимаются розыском нападавшего.

Напомним, мэр города Иваново был госпитализирован с травмой головы и конечностей после нападения неизвестного с битой.