Стали известны подробности нападения на мэра города Иваново

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов получил не опасные для жизни ушибы в результате нападения неизвестного вечером 14 февраля. Об этом со ссылкой на МВД сообщает IvanovoNews.
Как уточняется, чиновник профессионально занимается боевыми искусствами — он попытался задержать нападавшего, однако тот скрылся.
В пятницу, 15 февраля, мэр вышел на работу. Полицейские занимаются розыском нападавшего.
Напомним, мэр города Иваново был госпитализирован с травмой головы и конечностей после нападения неизвестного с битой.
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