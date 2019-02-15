Путин: Полностью независимых государств в мире не существует

Российский лидер заявил о глобальной взаимозависимости и привёл в качестве примера Европу.

Президент РФ Владимир Путин считает, что полностью независимых государств в мире не существует. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

— Полностью независимых государств в мире не существует. Современный мир — мир взаимозависимости, — сказал Путин.

Российский лидер привёл в качестве примера Европу, где большинство решений принимает Европарламент.

Президенты России и Белоруссии провели сегодня, 15 февраля, двусторонние переговоры в образовательном центре "Сириус" в Сочи. По итогам встречи Лукашенко рассказал, что суверенитет России и Белоруссии — это икона, а вопрос о налоговом манёвре не поднимался.