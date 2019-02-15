Убившего школьницу из-за телефона рецидивиста приговорили к 24 годам

Отмечается, что с осуждённого в счёт компенсации морального вреда потерпевшей стороне взыщут четыре миллиона рублей.

Брянский областной суд признал виновным рецидивиста, который в октябре 2018 года убил 15-летнюю школьницу. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

— Первые восемь лет лишения свободы осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении.

Мужчина напал на девушку, пытаясь завладеть её мобильным телефоном. Школьница стала сопротивляться и звать на помощь, после чего рецидивист убил её, нанеся несколько ударов ножом.

С мужчины в пользу государства взыщут процессуальные издержки. Как уточняется, приговор суда пока не вступил в законную силу.

Летом 2018 года Лайф писал, что в Подмосковье инвалид зарезал пожилых супругов из-за лотка черники.