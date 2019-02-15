"Выполняться не будет". Эксперт не оценил идею повысить возраст продажи алкоголя

По мнению Михаила Смирнова, это только подтолкнёт граждан к покупке спиртного у подпольщиков.

Возможное повышение возраста продажи алкоголя — мера, которая не будет иметь ожидаемого эффекта. Такое мнение выразил Лайфу главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов.

— 18 лет — можно жениться, можно избираться, быть избранным, голосовать можно, по закону обязаны мужики воевать, идти в армию. И вот он там женится в 19 лет, а шампанское не имеет права пить, не имеет права купить, — заявил эксперт. — Естественно, этот закон выполняться не будет.

По словам Смирнова, в России рынок алкоголя на 50% подпольный и подпольщикам запретить продажу спиртного не удастся.

— Снизятся опять официальные продажи — это не только алкоголь, который учитывается государством и с него берутся деньги, но ещё и контролируется качество его, — добавил эксперт.

Как писал Лайф ранее, стал известно, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя.