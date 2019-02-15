Сбербанк предложил запретить программы для подмены номера телефона

Киберпреступники узнают у владельцев пластиковых карт конфиденциальную информацию, включая кодовое слово и пароль.

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт — они звонят своим жертвам с номеров банков. Об этом рассказал замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Российского инвестфорума.

По его словам, злоумышленники "за копейки" покупают на различных сайтах программы для подмены номера телефона. Изменив свой номер, киберпреступники связываются с клиентами банков и узнают конфиденциальную информацию, включая кодовое слово и пароль.

— Мы никогда не звоним сами своим клиентам и не просим их рассказать о своих картах, счетах, транзакциях. Наш совет весьма простой — необходимо прервать разговор и перезвонить в кол-центр, — призвал Кузнецов.

По его словам, со своей стороны Сбербанк вычислил каждый из сайтов по продаже данных программ и направил письмо в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять меры. Кузнецов также уточнил, что в декабре было около 40 звонков от имени кол-центра Сбербанка и восемь — в январе.