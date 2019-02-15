Беглов лишил премий ряд местных чиновников, а глав трёх районов уволил

Причиной стали неоднократные жалобы местных жителей на деятельность районных администраций.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам рабочего совещания принял ряд дисциплинарных мер к районным чиновникам из-за жалоб местных жителей. Он принял решение лишить премий глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства, сообщила пресс-служба городской администрации. А трое руководителей районов в результате лишились своих постов.

Беглов заявил, что одной из проблем, которые мешают оперативно решать стоящие перед городом задачи, является излишняя централизация власти.

— Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления, — предложил врио губернатора.

Он напомнил чиновникам, что основной их "адресат и судья — жители районов", поэтому для власти важно учитывать их мнение в своей работе.

В пресс-службе не уточнили, какие именно чиновники были депремированы, но на самом совещании присутствовали руководители всех 18 районов Санкт-Петербурга. А вот имена уволенных известны. Так, Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, Виталия Черкашина (Красносельский район) и Андрея Хлуткова (Центральный район).