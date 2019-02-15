Минздрав выступил против запрета абортов в России

Замминистра уточнила, что в настоящее время спектр медицинских показаний к абортам сужен до минимума.

Министерство здравоохранения России выступает против запрета абортов в стране. Об этом РИА "Новости" сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Яковлева отметила, что запрет абортов может привести к криминализации сферы и повысить смертность матерей. Она уточнила, что в 2018 году в России снизилось число проведённых абортов.

— Нам предлагают периодически то запретить аборты, то вытащить их из ОМС, сделать как бы платными, мы на это не пошли, — заявила замминистра.

По словам Яковлевой, министерство тесно сотрудничает с Церковью в вопросах профилактики абортов.

В ноябре 2018 года Минздрав сообщил, что за последние пять лет число абортов в стране снизилось на 30%.

Напомним, в конце января 2019 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что проведение абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней. Патриарх уточнил, что аборт не считается грехом, если роды угрожают жизни женщины.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять аборт к убийству.