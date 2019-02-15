"Апрельская погода". В метеобюро Москвы рассказали о прогнозе на выходные

По словам специалиста, существенных осадков в городе не ожидается, а вот ветер будет довольно сильным.

В ближайшие выходные дни жителей и гостей Москвы ждёт тёплая погода. Об этом Лайфу сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— В Москве установилась апрельская погода, это действительно так. В ближайшие выходные дни погода будет довольно тёплая, не исключено, что среднесуточная температура воздуха даже будет положительная, потому что в ночные часы в Москве около нуля, а дневная и в субботу, и в воскресенье — она будет плюс 1 — плюс 2 градуса, — рассказала Позднякова.

Позднякова отметила, что существенных осадков в столице не ожидается, но будет наблюдаться довольно сильный ветер.

— Вот сейчас порывы ветра в Москве достигают 14 м/с, не исключено, что в выходные будет ещё более сильный ветер. Поэтому будет казаться, что на улице довольно холодно, — объяснила специалист.

Напомним, ранее московских автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций из-за сильного ветра.