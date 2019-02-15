Арестован первый фигурант дела о хищении у банка "Восточный"

Следователи считают, что подозреваемые могут скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить важные для СК документы.

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.

— Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила вердикт судья Юлия Сафина.

Следователи настаивают на аресте фигурантов дела, поскольку считают, что они могут скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить важные для СК документы.

В причастности к хищению 2,5 млрд рублей подозреваются шесть человек: основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, глава финансового департамента Филипп Дельпаль, партнёр компании Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и советник главы правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Всем фигурантам дела инкриминируется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере".