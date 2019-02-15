Ивантеевского школьного стрелка приговорили к семи годам колонии

В 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика.

Ивантеевского школьного стрелка Михаила Пивнева приговорили к семи годам и трём месяцам колонии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на решение суда.

Кроме того, молодой человек обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим — более двух миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика. Помимо педагога пострадали трое детей. Они в страхе выпрыгивали из окон.

На суде Пивнев заявил, что совершил нападение под впечатлением от фильмов. Ранее он также заявлял, что раскаивается в содеянном.

Как писал Лайф, летом прошлого года Пивнева признали вменяемым.