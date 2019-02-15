Ивантеевского школьного стрелка приговорили к семи годам колонии

Ивантеевского школьного стрелка Михаила Пивнева приговорили к семи годам и трём месяцам колонии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на решение суда.
Кроме того, молодой человек обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим — более двух миллионов рублей.
Напомним, в 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика. Помимо педагога пострадали трое детей. Они в страхе выпрыгивали из окон.
На суде Пивнев заявил, что совершил нападение под впечатлением от фильмов. Ранее он также заявлял, что раскаивается в содеянном.
Как писал Лайф, летом прошлого года Пивнева признали вменяемым.
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