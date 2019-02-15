В Архангельской области волки атакуют посёлки и нападают на собак

Местный охотник уточнил, что на людей волки пока не нападали. По подсчётам, за последний год численность хищников увеличилась.

Администрация муниципального образования "Талажское" Приморского района Архангельской области попросила местных жителей соблюдать бдительность и осторожность из-за появления волков в посёлках. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте местных властей.

Жителей попросили не отпускать на улицу детей без присмотра и свободно не выгуливать собак — их предложено держать в загонах или закрытых помещениях.

В случае появления диких животных и при непосредственной угрозе жизни и здоровью людей жителей попросили обращаться по указанным в сообщении номерам телефонов.

По словам местного охотника Андрея Рябенко, с осени в разных посёлках области волки задрали около 25 собак, пишет РИА "Новости". Рябенко уточнил, что на собак волки нападают, потому что в лесу им нечего есть. Охотники отстреливают волков.

Напомним, ранее на архипелаге Новая Земля в Архангельской области был введён режим ЧС из-за большого скопления медведей вокруг населённых пунктов. Животных решили усыплять и вывозить за пределы поселений.