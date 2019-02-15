В Архангельской области волки атакуют посёлки и нападают на собак

Администрация муниципального образования "Талажское" Приморского района Архангельской области попросила местных жителей соблюдать бдительность и осторожность из-за появления волков в посёлках. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте местных властей.
Жителей попросили не отпускать на улицу детей без присмотра и свободно не выгуливать собак — их предложено держать в загонах или закрытых помещениях.
В случае появления диких животных и при непосредственной угрозе жизни и здоровью людей жителей попросили обращаться по указанным в сообщении номерам телефонов.
По словам местного охотника Андрея Рябенко, с осени в разных посёлках области волки задрали около 25 собак, пишет РИА "Новости". Рябенко уточнил, что на собак волки нападают, потому что в лесу им нечего есть. Охотники отстреливают волков.
Напомним, ранее на архипелаге Новая Земля в Архангельской области был введён режим ЧС из-за большого скопления медведей вокруг населённых пунктов. Животных решили усыплять и вывозить за пределы поселений.
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