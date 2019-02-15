Фигурант дела Baring Vostok собирался скрыться от следствия

Защита подозреваемого все обвинения отвергает и заявляет, что Алексей Кордичев сбегать не собирался.

Алексей Кордичев — советник председателя правления ПАО "Норвик банк", ставший одним из фигурантов дела Baring Vostok, хотел скрыться от следствия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы.

— Прошу суд приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что подозреваемый хотел скрыться от следствия, — заявил представитель СК перед началом рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня Лайф рассказывал, что силовики задержали основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а вместе с ним — ещё пять человек. Группу лиц подозревают в проворачивании мошеннической схемы. Калви умолчал о долгах в 2,5 млрд рублей при продаже акций своего коллекторского агентства банку "Восточный".