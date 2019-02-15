Путин и Лукашенко сыграли в хоккей — видео

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — приняли участие в тренировочной игре в хоккей в спортивном комплексе "Шайба" в Сочи. Как сообщил корреспондент Лайфа с места событий, к ним присоединился сын белорусского лидера Николай.

В хоккейном матче команды разделились условно на "Тигров" и "Медведей". Первые были в бело-красной форме, вторые — в красно-синей. Президент Белоруссии вышел на арену раньше российского лидера и немного разогрелся.

Напомним, 13 февраля Владимир Путин прокатился на лыжах с Александром Лукашенко в Сочи. Глава государства даже успел перекинуться несколькими фразами на склоне с удивлёнными туристами.