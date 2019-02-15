Аспиранту МГУ предъявили обвинение по делу о нападении на офис "Единой России"

12 февраля Мифтахов был арестован Головинским судом Москвы до 7 марта по делу о хулиганстве.

Следствие официально предъявило обвинение в хулиганстве аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса "Единой России". Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, пишет ТАСС.

— Обвинение в причастности к совершению этого преступления он категорически отвергает, вину не признаёт, — уточнила Сидоркина.

Напомним, Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывчатки. Позднее студентов перевели в статус свидетелей и отпустили, а 25-летнего Мифтахова отпустили, однако почти сразу задержали опять.

В отношении аспиранта было возбуждено новое дело — его подозревают в поджоге отделения "Единой России".