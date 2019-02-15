Индия возобновила полёты в Ирак после 29-летнего перерыва

Первый рейс был совершён в город Наджаф. На нём прилетела группа шиитских паломников.

Авиакомпания Air India возобновила полёты из Индии в Ирак после 29-летнего перерыва. Как сообщает телеканал al-Sumariya, полёты по маршруту Наджаф — Нью-Дели — Наджаф будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.

Первым же рейсом в Наджаф была доставлена группа шиитских паломников. Самолёт приземлился в присутствии посла Индии в Ираке Прадипа Сингха Раджпурохита.

Индия отказалась от полётов в Ирак в 1990 году из-за введённых против Багдада международных санкций и не возобновляла авиасообщения из соображений безопасности.