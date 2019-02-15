Один из фигурантов дела Baring Vostok дал показания против соучастников

Речь идёт о советнике председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексее Кордичеве. Он стал одним из пятерых задержанных по делу о мошенничестве.

Один из фигурантов дела Baring Vostok выразил готовность сотрудничать со следствием и уже дал показания против соучастников, сообщает РИА "Новости". Это советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев.

— Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении, — заявил на заседании в Басманном суде его адвокат.

Отметим, что о задержании основателя и главы фонда Baring Vostok Майкла Калви стало известно сегодня утром. Кроме того, по делу Baring Vostok задержаны ещё пять человек. Лайф публиковал их имена. Дело расследуется по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". Майкла Калви и его подельников подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год).