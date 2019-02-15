"Кому-то я перешла дорогу". Татьяну Васильеву убрали из "Сватов"

Несмотря на это, актриса отметила талант сценаристов и режиссёра сериала — очень хорошо пишут и снимают.

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты". Об этом актриса рассказала в интервью "Комсомольской правде".

— Я не участвовала, меня убрали. Это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу, не знаю кому, но перешла, — сказала Васильева.

По её словам, раньше создатели "Сватов" очень хорошо к ней относились. Актриса также похвалила сценаристов и режиссёра — талантливые люди, очень хорошо пишут и снимают. Она отметила, что они не были против импровизации "на заданную тему", но "потом что-то произошло".

Как писал Лайф, в начале февраля звезда "Сватов" актёр Фёдор Добронравов отменил выступления в Рязани и Туле. По данным СМИ, всенародный любимец был "серьёзно болен".