В "Союзмультфильме" анонсировали продолжение "Ну, погоди!" и "Умки"

Развитие сюжета может появиться и у других культовых советских мультипликационных фильмов.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва сообщила, что в этом году получат продолжение культовые мультфильмы. Как пишет РИА "Новости", об этом она сказала в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Слащёва напомнила, что в 2019 году исполняется 50 лет со дня выхода мультфильмов "Ну, погоди!", "Умка", "Маугли", "Бременские музыканты" и "Крокодил Гена".

— Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идёт, — заявила председатель правления "Союзмультфильма".

Слащёва отметила, что по каждому из юбилейных персонажей будет обязательно сделана новая история.

Ранее Слащёва сообщила, что "Союзмультфильм" завершает переговоры о создании продолжения "Малыша и Карлсона".

Напомним, весной 2018 года киностудия начала выкладывать в соцсети новые серии "Простоквашино". Уже через пару часов первая серия набрала 1 миллион просмотров.