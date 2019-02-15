Глава КЧР заявил, что у следствия нет к нему вопросов по делу сенатора Арашукова

У следствия нет вопросов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан в здании Совфеда, к главе региона Рашиду Темрезову. Об этом Темрезов сам сообщил в беседе с РИА "Новости".
— Со мной следствие не работает, — сказал он, отметив, что решение делегировать Арашукова в Совфед приняли депутаты местного парламента.
Напомним, 32-летнего сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Отец Арашукова Рауль также был арестован по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС.
Как писал Лайф, ранее киллеры рассказали, сколько им заплатил сенатор Арашуков.
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