Неудобно получилось. Украинец застрял рукой в унитазе

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Неудобно получилось. Украинец застрял рукой в унитазе

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Фото: © Facebook/KARS.Kyiv

Что сподвигло его засунуть туда руку — не сообщается. Спасатели провели необходимые манипуляции и вызволили пострадавшего.

Специалисты службы спасения Киева помогли мужчине, который застрял рукой в унитазе. Об этом сообщается на сайте службы.

Как уточняется, в 5 утра специалистам поступил звонок с просьбой о помощи человеку, чья рука застряла в унитазе. Зачем мужчина засунул в него руку — не уточняется.

— И такое бывает, — отметили спасатели.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KARS.Kyiv/photos/pcb.2162653150468585/2162652350468665/?type=3&theater" target="_blank">KARS.Kyiv</a></p>

Фото, сделанное на месте событий, размещено в аккаунте Киевской службы спасения в соцсети "Фейсбук".

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Лайф писал, что американка застряла рукой в унитазе при попытке прочистить засор. То же самое произошло с жителями Китая, которые пытались спасти из унитаза свои телефоны.

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